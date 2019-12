Italiens Regierung unterzieht sich Vertrauensvotum

Die italienische Regierung unterzieht sich am Montagnachmittag einer Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer. Das teilte das Kabinett am Sonntag mit. Damit will die Regierung ihren Budgetplan durchsetzen, der bereits diese Woche vom Senat gebilligt wurde.