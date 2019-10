Italiens Regierung will Wahlalter auf 16 Jahre senken

Damit könne man auch der „Greta-Generation“ ermöglichen, sich aktiv an der Politik zu beteiligen, meinte Letta.

„Wir müssen das Problem ernst nehmen, weil Jugendliche und ihre Interessen in unserem System unterrepräsentiert sind“, meinte Letta. Mit der Reform wären in Italien 1,25 Millionen Jugendliche zusätzlich stimmberechtigt. Das sind rund 2,4 Prozent der gesamten italienischen Wählerschaft.



„Jugendliche sind eine wertvolle Ressource und die Zukunft eines Italiens, in dem die direkte Beteiligung der Bürger aktiver gefördert werden soll“, kommentierte Fünf-Sterne-Chef und Außenminister Luigi Di Maio. Auch Premier Giuseppe Conte erklärte sich mit dem Vorschlag einverstanden. Zustimmung erhielt der Vorschlag auch von der Lega, die bereits 2015 im Parlament einen Gesetzentwurf für die Senkung des Wahlalters auf 16 eingereicht hatte.

ansa