Italiens Regierung zittert wegen Regionalwahlen

In der Emilia Romagna und in Kalabrien können die Wahlberechtigten heute zwischen 7 und 23 Uhr ihre Stimme abgeben.





Nahezu 5,5 Millionen Wählerinnen und Wähler sind zu den Regionalwahlen zugelassen: 3, 5 Millionen in der Emilia Romagna und 1,8 Millionen in Kalabrien.Obwohl es sich eigentlich um Regionalwahlen handelt, kommt es besonders in der Emilia Romagna zu einem Test um den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte.Besondere Symbolkraft hat die Wahl in der industriestarken Region Emilia Romagna. Die Region galt lange als „rote Hochburg“ und in der Nachkriegszeit als Heimat der Kommunisten. 3,5 Millionen Menschen sind dort zur Wahl aufgerufen. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Salvinis Kandidatin Lucia Borgonzoni und dem Mittelinks-Kandidaten Stefano Bonaccini ab.Obwohl der Wahlkampf eigentlich verboten wurde, hat Matteo Salvini am Samstag Wahlkampf betrieben. Er twitterte am Samstag einen Wahlappell. Vor allem aus den Reihen der Sozialdemokraten (PD) zog Salvini damit heftige Kritik auf sich.Der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, rechnet für das Rechtsbündnis mit großen Erfolgen. Die könnten die Regierung in Rom weiter destabilisieren.„Der Lega-Chef schielt auf eine Sieg, um eine Krise in der Koalition auszulösen, die zu einem Sturz der Regierung von Giuseppe Conte führen könnte.“ Und dann – so Salvinis Kalkül – würde er bei einer Neuwahl die alleinige Macht bekommen. Denn seine Lega kommt mit anderen Rechtsparteien in Umfragen auf fast 50 Prozent.Aus der Emilia Romagna stammt auch die „Sardinen“-Bewegung, die sich mit Demos gegen Hassreden von Rechts stellen und damit international für Aufsehen gesorgt haben. „Am Sonntag werden wir keinen Sieg sehen, sondern einen Supersieg“, sagte Salvini im Wahlkampf. Wochenlang tingelte der Oppositionschef durch die Region und trat mit gewohnt ausländerfeindlichen Parolen auf, die auf die Ängste der Menschen vor Kriminalität von Migranten zielen.Außenminister Luigi Di Maio trat angesichts des nun drohenden Wahldebakels letzte Woche von der Parteispitze zurück.Die Wahllokale schließen in beiden Regionen um 23 Uhr. Erste Prognosen und Hochrechnungen wird es schon im Anschluss geben. Mit einem offiziellen Ergebnis wird erst im Laufe des Montags gerechnet.

