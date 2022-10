5 Senatoren enthielten sich.Da Meloni bereits am Dienstag die Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer gewonnen hatte, kann sie ihren Regierungskurs jetzt aufnehmen. Die 45-jährige Römerin ist die erste Premierministerin in der italienischen Geschichte.Ihre Partei war als Siegerin aus den vorgezogenen Parlamentswahlen am 25. September hervorgegangen.