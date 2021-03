Italiens Sozialdemokraten-Chef Zingaretti zurückgetreten

„Wir sollten darüber diskutieren, wie wir die Regierung Draghi unterstützen sollen. Ich schäme mich, dass in meiner Partei seit 3 Wochen nur von Ämtern diskutiert wird, während in Italien die dritte Coronavirus-Infektionswelle explodiert. Wir sind mit dem Problem der Arbeitslosigkeit, der Investitionen und des Neustarts für die neuen Generationen konfrontiert“, bemängelte Zingaretti.Der PD ist nach der 5-Sterne-Bewegung die zweitstärkste Gruppierung in der Koalition, welche die seit 2 Wochen amtierende Regierung um Premier Draghi unterstützt. Die Sozialdemokraten hatten mit der 5-Sterne-Bewegung auch die Vorgängerregierung um Giuseppe Conte unterstützt.

apa