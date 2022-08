Italiens Sozialdemokraten dehnen Mitte-Links-Lager aus

Calenda, dessen Azione mit der proeuropäischen Partei +Europa um Ex-Außenministerin Emma Bonino verbündet ist, könnte laut jüngsten Umfragen etwa 5 bzw. 7 Prozent der Wählerstimmen erreichen. Calenda hatte in den vergangenen Tagen eine Reihe von Bedingungen für eine Wahlallianz mit den Sozialdemokraten gestellt. So kam er zu einer Einigung mit Letta über ein stark proeuropäisches Wahlprogramms, das sich auf die Regierungsagenda des vor 2 Wochen gestürzten Premiers Mario Draghi stützt.„Dieser Wahlpakt ist von wesentlicher Bedeutung, um die Rechtsparteien zu besiegen“, erklärte Letta bei einer Pressekonferenz in der Abgeordnetenkammer am Dienstag. Die PD ist bestrebt, das Mitte-Links-Bündnis so stark wie möglich auszudehnen, um so viele Wählerstimmen wie möglich zu sammeln, weil die konkurrierende Mitte-Rechts-Allianz derzeit in den Umfragen einen großen Vorsprung hat.Der Allianz aus PD und Azione könnte auch die Kleinpartei Italia Viva um Ex-Premier Matteo Renzi beitreten. Der PD will dagegen kein Wahlbündnis mit der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung eingehen, mit der sie seit 2019 Italien regiert hatte. Die Fünf-Sterne-Bewegung hatte mit den Rechtsparteien Lega und Forza Italia zum Sturz der Regierung Draghi beigetragen.Den Mitte-Links-Kräften werden wenig Chancen eingeräumt, sich gegen die Mitte-Rechts-Allianz zu behaupten, die laut Umfragen auf 45 Prozent kommt. Stärkste Einzelpartei im Mitte-Rechts-Lager ist die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia (FdI/Brüder Italiens), deren Parteichefin Giorgia Meloni den Premierposten beansprucht.