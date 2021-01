Italiens Staatschef will Kammerpräsident mit Sondierungen beauftragen

Fico ist Spitzenpolitiker der Fünf Sterne-Bewegung, der stärksten Regierungspartei im Parlament. Die Gruppierung fordert die Bildung einer dritten Regierung um den zurückgetretenen Premier Giuseppe Conte.Staatschef Mattarella beendete am Freitagabend politische Konsultationen, nachdem Ministerpräsident Conte am Dienstag seinen Rücktritt eingereicht hat und nun nur mehr geschäftsführend im Amt ist. Mit seinem Rücktritt zog Conte die Konsequenzen aus der Tatsache, dass er im Senat über keine tragfähige Mehrheit mehr verfügt.Sollte Mattarella mit Ficos Hilfe keinen Ausweg aus der Krise finden, könnte er Neuwahlen ausrufen, 2 Jahre vor dem Ende der Legislaturperiode. Mattarella will dies verhindern, weil sich Italien laut dem Präsidenten einen mehrmonatigen Wahlkampf inmitten der Pandemie und einer schweren Wirtschaftskrise nicht leisten könne.

apa