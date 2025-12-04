Eingebracht wurde der Vorschlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher. Grundlage bilden Daten von ISTAT und INPS. Die Mehrheit argumentiert, die Entkopplung ermögliche zukünftige Mittel für Tarifverträge der Regionalbediensteten ohne den Verdacht von Eigeninteresse. <h3>\r\nOpposition protestiert<\/h3>Die Opposition protestierte: Team K lehnt automatische Anpassungen ab und fordert Verhandlungen alle fünf Jahre. Die Grünen kritisierten, Politiker bräuchten keinen automatischen Inflationsausgleich und die Diäten müssten sorgfältig ausgearbeitet werden, da es um selbst ausgezahlte Gehälter gehe. <BR \/><BR \/>Zustimmung erhielt die Reform von der Mehrheit, darunter Lega-Abgeordnete Stefania Segnana, die konterte, die Opposition hätte Besseres vorschlagen können als den „x-ten Arbeitstisch“. <BR \/><BR \/>Der Haushaltsvoranschlag wurde schließlich mit 35 Ja, 5 Nein und 20 Enthaltungen genehmigt.