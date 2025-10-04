Die frühere Innenministerin Takaichi setzte sich bei der Stichwahl um den LDP-Vorsitz gegen den 44 Jahre alten Landwirtschaftsminister Shinjiro Koizumi durch. Im ersten Wahlgang hatte keiner der zunächst 5 Kandidaten eine Mehrheit erzielt.<BR \/><BR \/>Ministerpräsident Shigeru Ishiba war im September nach einer Reihe von Wahlniederlagen zurückgetreten. In der Bevölkerung wuchs unter anderem der Unmut über gestiegene Lebenshaltungskosten. Die 64-jährige Takaichi war Ishiba bei der Stichwahl um den LDP-Vorsitz im vergangenen Jahr noch knapp unterlegen. Sie gilt als Befürworterin einer expansiven Fiskal- und Geldpolitik.