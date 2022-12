Japanischer Premier Kishida tauscht Minister aus

Die Nachrichtenagentur Kyodo hatte zuvor berichtet, dass Akiba noch am Dienstag von Regierungschef Kishida entlassen und durch den ehemaligen Wiederaufbauminister Hiromichi Watanabe ersetzt werde.Die religiöse Gruppe, die 1954 von dem als Messias verehrten Sun Myung-moon in Südkorea gegründet wurde, wird von Kritikern als Sekte angesehen. In den vergangenen Monaten hatten im Zusammenhang mit Finanzierungsskandalen und Verbindungen zur Vereinigungskirche bereits 3 Minister seinen Rücktritt erklärt.