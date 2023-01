Jeder zweite Tankstellenpächter hat gestreikt: „Regierung selbst schuld“

Laut ersten Daten war die Beteiligung an der gesamtstaatlichen Protestaktion der Tankstellenpächter in Südtirol außerordentlich hoch im Vergleich zu anderen, ähnlichen Situationen in der Vergangenheit. STOL hat berichtet. Von den rund 120 Tankstellen in Südtirol, die den protestierenden Dachverbänden angeschlossen sind, haben sich gut 50 Prozent an der Protestaktion beteiligt. „Der Sektor protestiert nicht nur wegen eines Schildes (Angabe des Durchschnittspreises). Ausschlaggebend für diese hohe Beteiligung ist die Tatsache, dass unsere Branche auch von Seiten der Regierung sofort als den einzig Schuldigen für die hohen Spritpreise abgestempelt hat. Die Regierung selbst könnte den Hebel an der Preisspirale setzen, indem sie die Akzise reduziert“, so Soppera weiter.Fakt ist, dass die Regierung ohne Weiteres die wahren Gründe der Preisschwankungen ausfindig machen könnte. Genauso wie die Preispolitik der Erdölgesellschaften. „Den ,Schwächeren‘ zu strafen, ist immer einfacher!“, sagt Soppera.