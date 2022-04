Jerusalem: Zusammenstöße am Gelände der Al-Aqsa-Moschee

„7 Verletzte wurden mit Oberkörperverletzungen ins Krankenhaus gebracht“, sagte ein Vertreter des Palästinensischen Roten Halbmonds der AFP. Nach einer Anschlagsserie hatten die Spannungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften zuletzt deutlich zugenommen.Nach Einsätzen der israelischen Armee im Westjordanland waren am Donnerstag drei Palästinenser gestorben. Die wachsenden Spannungen fallen in den muslimischen Fastenmonat Ramadan. Gleichzeitig bereiten sich die Juden auf das Pessachfest vor.Vergangenes Jahr hatten Zusammenstöße rund um die Al-Aqsa-Moschee zu tagelangen schweren Kämpfen zwischen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen und israelischen Sicherheitskräften geführt. Die Moschee ist eines der größten Heiligtümer des Islam. Gleichzeitig befinden sich auf dem Tempelberg in Jerusalem auch wichtige Gebetsstätten für Juden und Christen.