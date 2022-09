Jetzt braucht es positive Signale – Zum Trauern haben wir später Zeit

Es ist Krieg in Europa, die Inflation ist zurück, was die Parlamentswahlen am Sonntag bringen werden, wissen wir nicht. Und dann stirbt auch noch die Queen. Einer der Kommentatoren des Staatsbegräbnisses am Montag fasste den grassierenden Pessimismus in Worte: Er sagte, die Menschen in London trauerten wohl um die Queen, doch in Wahrheit noch viel mehr um sich selbst. Denn seien Ritual und Prunk des königlichen Ereignisses erst vorbei, kehre der Alltag wieder; Brexit, hohe Strom- und Gaspreise, eine Pandemie, die noch nicht völlig überstanden ist – Krisen, wohin man schaut, und der Herbst steht vor der Tür. Jetzt braucht es positive Signale. Die gute Nachricht ist: Anders als die Briten können wir uns morgen selbst eines geben. Ein Kommentar von STOL-Redakteurin Katrin Niedermair.