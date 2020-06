Jetzt fix: Österreich öffnet Grenze zu Italien am 16. Juni

Österreich wird vom 16. Juni an das Reisen in die meisten Länder Europas wieder erlauben. Dazu gehöre auch das besonders von der Corona-Pandemie betroffene Nachbarland Italien, sagte der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch in Wien. Die Erleichterung ist auch in Südtirol groß.