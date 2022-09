Jetzt fix: Quarantäne für Asymptomatische auf 5 Tage verkürzt

Nun ist es fix: Gesundheitsminister Roberto Speranza hat ein neues Rundschreiben veröffentlicht, in dem die neuen Regeln definiert werden. So wird die Quarantäne auf 5 Tage verkürzt, vorausgesetzt, der Corona-Test fällt negativ aus und man verspürt seit mindestens 2 Tagen keine Symptome mehr. Bislang konnte man sich erst nach 7 Tagen freitesten.Ursprünglich wurde diskutiert, ob man die Quarantäne gänzlich abschaffen sollte. Dies sei aber nicht möglich, so Gesundheitsminister Roberto Speranza. Dies würde wieder zu einem deutlichen Anstieg an Neuinfektionen führen.Neu ist aber, dass die Höchstdauer der Quarantäne mit dem Rundschreiben von 21 Tage auf 15 Tage reduziert wird.Indes wird für den heutigen Donnerstag die Freigabe der neuen Corona-Impfstoffe vonseiten der europäischen Arzneimittelagentur EMA erwartet. Diese Impfstoffe sollen deutlich wirksamer gegen die Omikron-Variante des Virus sein und nicht nur gegen schwere Verläufe, sondern auch gegen die Ansteckung an sich besser schützen.