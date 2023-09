Jetzt ist es fix: Alle 488 Kandidaten und ihre Listen sind zugelassen

Viele Fragen offen

Reihung der Listenzeichen auf dem Stimmzettel wird ausgelost

Diego Nicolini fehlen selten die Worte. Gestern um 11 Uhr war er aber ziemlich außer Atmen. Kurz vor Ablauf der Frist hatte der Listenführer der 5-Sterne-Bewegung die letzte Kandidatenliste für diese Landtagswahl hinterlegt. „Anders als angekündigt haben wir nur 34 statt 35 Bewerber. Einen haben wir auf Weisung des Garantenkomitees unserer Partei gestrichen. Manche seiner Äußerungen passen nicht zu uns“, so Nicolini. Der Gestrichene ist Renzo Roncat – vor einem Jahr war er für den M5S noch so toll, dass man ihn als Parlamentskandidaten ins Rennen schickte.Unterm Strich bewerben sich somitum einen der 35 Sitze im Landtag. Ein 3-köpfiges Richterkollegium, das gestern ab 15 Uhr alle Unterlagen überprüfte, hat entschieden: Alle sind zugelassen.Die 488 Kandidaten verteilen sich aufMit 40,57 Prozent ist damit jeder 4 . Bewerber weiblich. Gesetzliche Vorschrift sind ein Drittel, bei einer vollen Liste mit 35 Kandidaten also 12. Während man bei Fratelli d’Italia die erste Frau aber erst auf Platz 7 findet, weisen Grüne, PD und Vita ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis auf.(Civica, Freiheitliche, Vita und Grüne); die letzten 3 haben sogar eine weibliche Doppelspitze.Während die Zahl der Kandidaten nun definitiv feststeht, wird jene der Wahlberechtigten erst 13 Tage vor dem Urnengang zum letzten Mal aktualisiert. Schon jetzt steht aber fest, dass die Südtiroler am 22. Oktober ihre Stimme inabgeben können. Die meisten befinden sich mit 80 in Bozen, Meran hat 28, Brixen 22, Leifers 17 und Bruneck 14. Hinzu gesellen sich noch– zum Beispiel in Krankenhäusern und Seniorenheimen mit über 100 Bewohnern.Und so startet Südtirol in einen. Die SVP liegt in Umfragen bei 13 Sitzen. Die Frage ist, ob es dabei bleibt und sie einen 3. Partner in die Regierung holen muss, um Mehrheiten zu finden. Wie viele Sitze holt Widmann? Offen ist zudem der Wirth-Anderlan-Effekt im rechten Parteienspektrum. Auf dem Sarner Kirchtag umschwirrten ihn Leute wie Motten das Licht. Auf italienischer Seite sind die Fratelli d’Italia in Umfragen vorne. Und wahrscheinlich mit der Lega der nächste Koalitionspartner der SVP, die es sich kaum mit der Regierung Meloni verscherzen will.Viel Geld für Wahlkämpfe hat keiner. Lag die Grenze 2018 noch bei 5000 Euro, so müssen Spenden mittlerweile bereits ab 500 Euro offengelegt werden.Vielleicht wirkt aber etwasHeute wird die. Je weiter das Listenzeichen oben steht, desto mehr fällt es ins Auge.