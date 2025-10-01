Die Neuregelung gilt bereits ab 2026, doch fällt der 4. Oktober dann auf einen Sonntag. Im heurigen Jahr war eine Einführung nicht mehr möglich, da das Gesetz noch im Amtsblatt veröffentlicht werden muss.<BR \/><BR \/>Bereits am 23. September hatte die Abgeordnetenkammer parteiübergreifend mit deutlicher Mehrheit votiert: 247 Abgeordnete stimmten für die Wiedereinführung, nur zwei dagegen, acht enthielten sich.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/was-kostet-ein-feiertag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was ein Feiertag kostet, das können Sie HIER nachlesen. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Kritik kam unter anderem aus der Wirtschaft: Der Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds) sprach sich im Vorfeld gegen die geplante Wiedereinführung eines Feiertags aus <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/moser-nein-wir-brauchen-keinen-neuen-feiertag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><BR \/><BR \/>Auf STOL konnten die Leser auch ihre Meinung kundtun – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-brauchen-wir-einen-neuen-feiertag-stimmen-sie-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier geht es zur Abstimmung.<\/a>