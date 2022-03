Jetzt ist es fix: Die Matura beginnt am 22. Juni um 8.30 Uhr

Der italienische Bildungsminister Patrizio Bianchi hat am Montag in Rom seine Unterschrift unter die Verordnung gesetzt: Damit steht der Beginn der Maturaprüfungen 2022 fest. Es ist der 22. Juni. Los gehen soll es um 8.30 Uhr mit der Prüfung in der Erstsprache.