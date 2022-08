Jetzt rechnet Albrecht Plangger mit Julia Unterberger ab

„ Unser Vize-Landtagspräsident Sepp Noggler ist nicht – wie die Kollegin Julia Unterberger eine Woche später immer noch in Medien behauptet, mit dem ,Ganner' von Dorf zu Dorf gefahren. ” — Albrecht Plangger

„ Alles andere sind Unwahrheiten, die vom Sepp und mir bei der Pamer Rosmarie sofort zurückgewiesen worden sind. ” — Albrecht Plangger

„ Zwischen den Zeilen lässt sich lesen, ,gut', dass wir den Plangger ,verräumt' haben. ” — Albrecht Plangger

„ Jetzt nützt es nicht, Ortsobleute anzurufen, um zu sagen, wie leid es ihr (Julia Unterberger, Anm. d. Red.) um die Nichtwahl und um die gute Zusammenarbeit mit dem ,Abi' tut. ” — Albrecht Plangger

„ Den ,Kofferträger' wollte ich halt auch nicht weiter machen und habe denn in (Meinhard) Durnwalder einen Kollegen mit ähnlichen Interessen gefunden. ” — Albrecht Plangger

In seinem Brief an Vinschger Ortsobleute und Bürgermeister bedankt sich Plangger für die „großartige Unterstützung“, die „eben halt nur zu wenig war“.Dann aber rechnet er mit Julia Unterberger und Rosmarie Pamer ab. Aber lesen Sie hier selbst, was Albrecht Plangger an die Ortsobleute und Bürgermeister schreibt:„Bei den Nominierungen – als Zeichen an die Bezirke Burggrafenamt und Eisacktal – aber auch bei den eigentlichen Wahlen weiß ich, dass ihr alles getan habt, um meine Kandidatur zu unterstützen und mir nicht zu schaden. Ich habe den Burggräflern nie 100 Prozent versprochen und sie mir übrigens auch nicht.“„Wir werden“, schreibt Plangger weiter, „Anfang/Mitte September – wenn alle Hintergrundinformationen beisammen sind – gemeinsam diese Basiswahlen analysieren und dann mehr wissen, warum es so gelaufen ist“. Das sei insofern wichtig, um es beim nächsten Mal besser zu machen.„Eines möchte ich an dieser Stelle noch unmissverständlich klarstellen“, so Plangger: „Unser Vize-Landtagspräsident Sepp Noggler ist nicht – wie die Kollegin Julia Unterberger eine Woche später immer noch in Medien behauptet, mit dem ,Ganner' von Dorf zu Dorf gefahren. Ich saß in seinem Auto bei der Wahltour im Wipptal, als mich der Ganner angerufen hat, und um ein Treffen im Tale ersucht hat“, schreibt Plangger.Er habe „selbstverständlich abgelehnt“ und auf den Bezirksleitungsbeschluss verwiesen. Er habe ihm aber nicht verboten, die Vinschger Ortsobleute zu treffen bzw. sonst jemanden zu kontaktieren, „auch weil ich mir selbst im ganzen Land die Freiheit genommen habe, Bürgermeister oder Ortsobleute zu treffen, obwohl die Bezirke eine Empfehlung für meinen Mitkonkurrenten ausgesprochen haben“, schreibt Plangger.„Der Sepp (Noggler, Anm. d. Red.) war einzig in der Gemeinde Laas in der Werkstatt des Rudi Gamper in Eyrs kurz mit dabei. Er hat kurz auf den Bezirksleitungsbeschluss verwiesen und ist vor dem eigentlichen Gespräch wieder fort. Alles andere sind Unwahrheiten, die vom Sepp und mir bei der Pamer Rosmarie sofort zurückgewiesen worden sind“, so Plangger.„Warum dann die Burggräfler Bezirksobfrau (Rosmarie Pamer, Anm. d. Red.) mir und indirekt auch dem Sepp (Noggler) mit der Titelgeschichte zwei Tage drauf in dem Medienbericht ,Rosmarie`s Rute' einen ,Strick drehen' musste, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich hatte sie vorweg informiert, dass der Ganner in den Vinschgau kommt und wir haben noch am Donnerstag ein weiteres Rundschreiben an Euch verschickt“, schreibt Plangger.„Wozu dann die Titelgeschichte am Tag darauf, die uns ungerechter Weise ,Unzuverlässigkeit' vorwirft und im ganzen Land Unruhe gestiftet hat?“Das Fass endgültig den Boden ausgerissen habe dann am Donnerstag, 18. August die nächste Titelgeschichte von Kollegin Julia Unterberger, schreibt Plangger: „,3:0 für Kompatscher'. ,Das ist gut für die Partei' (und zwischen den Zeilen lässt sich lesen, ,gut', dass wir den Plangger ,verräumt' haben)“, heißt es im Brief weiter.„Und der Noggler renne von Dorf zu Dorf , um die Julia Unterberger zu verhindern und dem Landeshauptmann zu schaden. In den Augen meiner Kollegin gehöre nun wohl auch ich zu den sogenannten ,Freunden im Edelweiß', obwohl ich damit schon rein gar nichts zu tun habe“, schreibt Plangger weiter.Jetzt nütze es nicht, Ortsobleute anzurufen, um zu sagen, wie leid es ihr (Julia Unterberger, Anm. d. Red.) um die Nichtwahl und um die gute Zusammenarbeit mit dem „Abi“ tue.„Ich habe für die Kollegin (Julia Unterberger) mit meinen Mitarbeitern den gesamten Wahlkampf 2018 ,geschmissen', sie zu den Treffen abgeholt und wieder zurückgebracht. Nach der Wahl ist sie Präsidentin der Autonomiekommission geworden und hat meine Mitarbeiter und mich, der einfacher Abgeordneter geblieben bin, gar nicht mehr gekannt“, schreibt Plangger weiter.„Den ,Kofferträger' wollte ich halt auch nicht weiter machen und habe denn in (Meinhard) Durnwalder einen Kollegen mit ähnlichen Interessen gefunden, mit welchem sich eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Senat und Kammer machen ließ.“„ Bei der anstehenden Analyse der Basiswahlen wird sich auch klären lassen, was an den Anschuldigungen von Landesrat (Arnold) Schuler im ,Dolomiten'-Artikel dran ist, wo er den Vinschgau beschuldigt ihn ,parteipolitisch' auszugrenzen“, so Plangger weiter.„Seit 4 Jahren treffe ich im Halbjahresrhythmus den Landeshauptmann als unseren Landesrat mit dem Vinschger SVP-Kontaktkomitee. Das alles werden wir in Ruhe anfangs/Mitte September besprechen und dann unsere Folgerungen und Lehren aus der Wahl ziehen“, schließt Plangger in seinem Brief.