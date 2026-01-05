Kernpunkt des geplanten Gesetzes ist ein härteres Vorgehen gegen Jugendgewalt, insbesondere gegen das Mitführen von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen. <BR \/><BR \/>Bei Minderjährigen können Geldstrafen gegen die Aufsichtspflichtigen verhängt werden. <BR \/><BR \/> Auch im Bereich der öffentlichen Ordnung sinnderungen geplant. Die Regierung will den rechtlichen Schutz für Einsatzkräfte der Polizei ausweiten. <h3>\r\nWiedereinführung der automatischen Strafverfolgung<\/h3>Weitere Punkte des Entwurfs sind die Wiedereinführung der automatischen Strafverfolgung bei Diebstählen, die besonders Touristen betreffen, sowie eine Verschärfung der Maßnahmen bei Straftaten gegen Journalisten. <BR \/><BR \/>Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will mit dem Maßnahmenpaket auf Angriffe der Opposition, die der Regierung Versäumnisse bei der inneren Sicherheit vorwirft.