JG Bozen fordert Beiträge für Fahrräder auch für die Jugend

Die römische Regierung hat im „decreto rilancio“ für den Neustart nach Covid-19-Pandemie einen Zuschuss für den Kauf von E-Bikes, Fahrrädern und Elektrorollern vorgesehen.Das Ziel dieser Maßnahmen ist es unter anderem, überfüllte öffentliche Verkehrsmittel, sowie den Umstieg auf Privatautos und damit einhergehend ein steigendes Verkehrsaufkommen nach dem Lockdown zu verhindern.Der staatliche Bonus deckt 60 Prozent des Kaufpreises bis zu einem Maximalbetrag von 500 Euro. Beansprucht werden kann der einmalige Zuschuss jedoch nur von Volljährigen.Wir richten daher einen Appell an die Stadtregierung sich diesem Anliegen anzunehmen und den staatlichen Beitrag zu integrieren, damit auch Minderjährige in den Genuss einer Förderung kommen.Auch Jugendliche sollen von der ausgezeichneten Infrastruktur Bozens mit über 50 Kilometern Fahrradwegen profitieren. Außerdem stellt die Unterstützung eine enorme Entlastung für Familien dar. „Wir wollen die Bozner Jugend an eine nachhaltige und gesunde Form des Verkehrs heranführen.“, erklärt der Vorsitzende der JG-Bozen Hannes Unterhofer.„Gerade die Schüler könnten auf ihrem täglichen Weg zur Schule mit einem Fahrrad die Öffis entlasten“, unterstreicht auch JG-Gemeinderat und Fraktionssprecher Sebastian Seehauser als Unterstützer des Anliegens.

