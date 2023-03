JG: Eine Frau und 3 Männer bewerben sich für die Landtagskandidaturen

Stefanie Peintner, David Frank, Daniel Rella, Matthias von Wenzl - Foto: © SVP

Mit dem Beschluss des JG-Landesausschusses vom gestrigen Dienstag ist die Nominierungsphase der JG-Vorwahlen zu den Landtagskandidaturen offiziell beendet und die Kandidatenlisten wurden erstellt.Als einzige Frau hat sich die 29-jährige Stefanie Peintner aus Dietenheim bereit erklärt. Die junge Pustererin ist somit fix gesetzt für die Landeswahlliste der Südtiroler Volkspartei, auf welcher 2 Plätze den Kandidaten der Jungen Generation vorbehalten sind, welche paritätisch zu besetzen sind.„Mit Stefanie haben wir eine tolle und engagierte junge Frau gefunden, die sich mit Herzblut für Südtirols Jugend einbringen will“, so der JG-Landesvorsitzende Dominik Oberstaller.Interessanter wird die Entscheidung, welcher Mann für die Junge SVP in die Landtagswahlen gehen wird: Gleich 3 junge Männer haben ihr Interesse an einer Kandidatur bekundet. Es sind dies der 23-jährige Traminer Daniel Rella, der 30-jährige Glurnser David Frank und der 28-jährige Innicher Matthias von Wenzl.Die Vorwahlen der Jungen Generation werden am 18. April im Landesausschuss stattfinden.