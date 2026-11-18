„Die Nutzung von Sozialen Medien kann gerade junge Menschen psychisch stark belasten“, betont Reichsigl. Der Druck, mit unrealistischen Standards mithalten zu müssen und die Angst, ständig etwas zu verpassen, würden bei vielen Jugendlichen Spuren hinterlassen. Auch wissenschaftliche Studien beobachten zunehmend negative Auswirkungen sozialer Medien auf das Wohlbefinden junger Menschen. <BR \/><BR \/>„Dazu kommen die ganz konkreten Gefahren: Cybermobbing, Kontaktversuche von Fremden mit falschen Absichten, Suchtgefahr. Die Liste ist lang und gerade Kinder können oft nur schwer einschätzen, was ihnen online begegnet und wie sie sich davor schützen können“, betont Reichsigl.<BR \/><BR \/>Bei den geplanten Einschränkungen ginge es aber nicht nur darum, Kinder vor den Risiken sozialer Medien zu schützen, sondern ihnen auch mehr Raum für das zu geben, was im Alltag oft zu kurz kommt: echte Begegnungen und Zeit für die eigenen Interessen. <BR \/><BR \/>Für den stellvertretenden JG-Landesvorsitzenden Kevin Pichler ist das ein wesentlicher Aspekt des Vorschlags: „Durch ein Verbot öffnen wir Kindern unter 13 wieder die Tür zu echten Hobbys und persönlichen Begegnungen mit Freunden. Dieser direkte Austausch ist extrem wichtig, denn im echten Leben lernt man viel mehr als beim Scrollen durch Instagram-Reels.“<BR \/><BR \/>Gleichzeitig betont die SVP-Jugendorganisation, dass Altersgrenzen nur ein Teil der Lösung wären: „Kinder und Jugendliche müssen lernen, Risiken zu erkennen und sich sicher im Netz zu bewegen.“ Dafür brauche es stärkere Präventionsarbeit an Schulen, aber auch die Einbindung und Verantwortung der Eltern, die ihren Kindern Orientierung geben.<BR \/><BR \/>„Wir sehen in dieser Regelung eine Chance, jungen Menschen einen bewussten und verantwortungsvollen Einstieg in Tiktok, Instagram und co. zu ermöglichen. Kinder brauchen klare Regeln, aber auch das notwendige Rüstzeug, um sich sicher auf diesen Plattformen zu bewegen. Dafür müssen wir alle gemeinsam sorgen“, so Reichsigl abschließend.