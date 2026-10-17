Die 26-Jährige aus dem Sarntal ist Vizebürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde und möchte die starke Verwurzelung der JG vor Ort nutzen, um junge Menschen zu vernetzen und gemeinsam mit ihnen die Zukunft Südtirols mitzugestalten.<BR \/><BR \/>„Die JG stellt 240 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die unmittelbar erleben, welche Herausforderungen und Anliegen junge Menschen in ihrem Alltag beschäftigen“, erklärt Reichsigl im Anschluss an die Wahl. „Genau dieses Wissen wollen wir bündeln, Erfahrungen austauschen und gemeinsam an Lösungen arbeiten, die jungen Menschen langfristige Perspektiven in Südtirol eröffnen.“<BR \/><h3>\r\nLeistbarer Wohnraum im Fokus<\/h3>Eine der zentralen Herausforderungen sei dabei die Schaffung von leistbarem Wohnraum. „Wohnen darf kein Luxus werden“, so die neue JG-Landesvorsitzende. „Junge Menschen und junge Familien sollen die Möglichkeit haben, in Südtirol zu bleiben und sich hier ein Zuhause aufzubauen.“ Ebenso gelte es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, attraktive Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten zu fördern und ein vielfältiges Freizeitangebot sicherzustellen. Um diese Anliegen voranzubringen, wolle sich die JG auch künftig aktiv in die politische Debatte einbringen. „Wir JGler müssen die starke Stimme der Jugend innerhalb der SVP bleiben: kritisch, konstruktiv und mit dem Mut zu neuen Ideen. Es ist wichtig, das junge Menschen spüren, dass ihre Anliegen gehört und ernst genommen werden,“ betont Reichsigl.<h3>\r\nNeue Impulse für politische Mitgestaltung setzen<\/h3>Dem neu bestellten Landesvorstand gehören neben Reichsigl auch der ladinischsprachige Stellvertreter, Martin Putzer aus St. Christina, sowie Anna Felderer aus Klausen und Kevin Pichler aus St. Martin im Passeier an. Gemeinsam wolle man die Anliegen junger Südtirolerinnen und Südtiroler aller Lebensrealitäten aufgreifen, die Arbeit der JG vor Ort stärken und neue Impulse für die politische Mitgestaltung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen setzen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374159_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Landesversammlung wurde auch der bisherigen Landesvorsitzenden Anna Künig und den scheidenden Mitgliedern des Landesvorstandes für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit gedankt. Künig, die der JG in den vergangenen zweieinhalb Jahren vorstand, blickte in ihrem Bericht auf die wichtigsten Erfolge und gemeinsamen Erlebnisse der Organisation zurück.