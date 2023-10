Jobs im Politikbetrieb, Jobs mit Ablaufdatum

Prozedere für Führungskräfte

Einige Personalrochaden zu erwarten

Unweigerlich mit dem Schicksal des Landesrates bzw. der Landesrätin verbunden ist jenes des persönlichen Referenten, des Kommunikationsbeauftragten, des persönlichen Fahrers sowie der Mitarbeiter im Sekretariat. Im Fachjargon handelt es sich um den „politischen Staff“, also Mitarbeiter, welche direkt vom jeweiligen Landesrat berufen werden.„Hierbei spielt das Vertauensverhältnis eine große Rolle, sie werden für die Dauer der Legislaturperiode ernannt“, sagt Alexander Steiner, Generaldirektor des Landes. Was aber passiert nun mit ihnen, wenn ihr Landesrat nicht mehr in der neuen Landesregierung sitzen wird, so wie es heuer mehrfach der Fall sein wird? Sie können sehr wohl von einem der neuen Landesräte übernommen werden, andernfalls müssen sie notgedrungen irgendwo anders unterkommen – es handelt sich nun mal um Jobs mit Ablaufdatum.Anders verhält es sich dagegen mit der obersten Ebene der Führungskräfte in der Landesverwaltung, den Ressortdirektoren, den 3 Bildungsdirektoren (für das deutsche, italienische und ladinische Schulamt) sowie dem Generaldirektor und dem Generalsekretär der Landesverwaltung. Das Prozedere ist im neuen Landesgesetz für Führungskräfte festgeschrieben.Steiner erklärt: „Auch für diese 14 top Führungskräfte des Landes gilt die Logik, dass ihre Amtszeit mit Ende der Legislaturperiode verfällt. Hierbei ist die Aufteilung der neuen Kompetenzen durch den Landeshauptmann abzuwarten, danach ist die Landesregierung am Zug, um zu entscheiden, ob die Personen in ihren Ämtern bestätigt werden oder nicht.“Es besteht die Möglichkeit, diese grundlegenden Posten, die eine Art Scharnier zwischen Politik und Verwaltung bilden, mit Personen von außen zu besetzen, denn schließlich spielt auch in diesen Funktionen Vertrauen eine maßgebliche Rolle. Es versteht sich von selbst, dass sie als Grundlage die notwendigen Qualifikationen mitbringen müssen. In der Regel wird aus dem Verzeichnis der Führungskräfte gefischt, üblicherweise müssen die beiden Komponenten Fachkompetenz und eben Vertrauen gegeben sein. Somit sind doch einige Personalrochaden in der obersten Führungsriege zu erwarten.Nicht davon betroffen sind dagegen die weiteren Ebenen – jene der Abteilungs- und Amtsdirektoren sowie ihnen gleichgestellte Körperschaften des Landes. Diese Landesstellen der ersten und zweiten Ebene werden gemäß den Bestimmungen des Führungskräftegesetzes und des neuen einheitlichen Führungsstellenplans besetzt.