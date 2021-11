Joe Biden erweist Colin Powell bei Trauerfeier die letzte Ehre

An der Trauerfeier am Freitag in der Nationalen Kathedrale in Washington nahmen außerdem die früheren Präsidenten und First Ladys George W. und Laura Bush sowie Barack und Michelle Obama teil. Zu den Gästen bei der Zeremonie in der US-Hauptstadt gehörten außerdem Außenminister Antony Blinken, Generalstabschef Mark Milley, die frühere Außenministerin Hillary Clinton sowie Ex-Vizepräsident Dick Cheney mit der früheren Second Lady Lynne Cheney. Powell war am Montag vorvergangener Woche im Alter von 84 Jahren infolge von Komplikationen nach einer Corona-Infektion gestorben. Von 2001 bis 2004 diente er unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush als erster schwarzer Außenminister des Landes.

apa