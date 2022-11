Johansson: „EU will Italien Hilfe leisten“

Innenminister Matteo Piantedosi - Foto: © ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI BT

Piantedosi hat am Mittwoch vor dem Parlament in Rom die harte Haltung der Regierung von Giorgia Meloni gegenüber den von Hilfsorganisationen betriebenen Schiffen zur Seenotrettung von Migranten im Mittelmeer verteidigt. Die Rettungsschiffe würden Migranten ermutigen, die gefährliche Seefahrten über das Mittelmeer Richtung Italien zu unternehmen.Die Anwesenheit von NGO-Schiffen sei ein Anziehungsfaktor für die Migrantenströme und fördere die illegale Migration. „Sie sind auch wichtig für kriminelle Organisationen, die sich auf die Anwesenheit dieser Schiffe im Mittelmeer stützen“, so der parteilose Innenminister in einer Fragestunde vor dem Senat nach den Spannungen zwischen Italien und Frankreich über die Landung von Rettungsschiffen.„Wir werden unsere Pflicht zur Flüchtlingsaufnahme nicht vernachlässigen, aber es muss klar sein, dass die Menschen nicht illegal nach Italien einreisen dürfen. Wir wollen die Migrationsströme steuern“, sagte der Minister. Piantedosi beklagte, dass das europäische Umverteilungssystem nicht funktioniere. Lediglich 117 Flüchtlinge seien in diesem Jahr umverteilt worden. Dabei hatten sich 13 EU-Länder zur Aufnahme von insgesamt 8000 Menschen verpflichtet.„Wir brauchen eine neue europäische Politik, die wirklich auf dem Prinzip der Solidarität beruht“, meinte der Minister. Italien wolle daher verstärkt auf humanitäre Korridore für gefährdete Menschen setzen. „Wir müssen legale Einreisewege für Menschen aus Ländern schaffen, die bei der Verhinderung der illegalen Ausreise und der Rückführung kooperieren.Länder, die sich am stärksten für die Bekämpfung der illegalen Einwanderung einsetzen, sollen belohnt werden“, so der Innenminister.Piantedosi beklagte, dass Italiens Aufnahmesystem für Migranten vor dem Zusammenbruch stehe. Italien versorge zurzeit mehr als 100.000 Menschen in seinen Flüchtlingseinrichtungen, es gebe keine Plätze mehr für weitere Migranten.Seit Jahresbeginn wurden in Italien 69.000 Asylanträge eingereicht, 56 Prozent mehr als im Vorjahr. 57 Prozent der Anträge wurden abgelehnt. „Das bedeutet, dass die Mehrheit der in Italien ankommenden Migranten aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommt und kein Recht hat, hier zu bleiben“, so der Innenminister.In Italien sind seit Anfang 2022 mehr als 90.000 Migranten nach Seefahrten über das Mittelmeer eingetroffen. Nur ein kleiner Teil davon – nämlich 11.090 – wurde von privaten Seenotrettern nach Italien gebracht.Insgesamt landeten laut Piantedosi heuer 91 Mal NGO-Schiffe in Italien. Im Jahr 2021 waren 9956 Migranten von NGO-Schiffen gerettet und nach Italien gebracht worden.