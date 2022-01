Johnson entschuldigt sich für Partygate

„Es tut mir leid wegen der Dinge, die wir nicht richtig gemacht haben und es tut mir leid wegen der Art, wie wir diese Angelegenheit gehandhabt haben“, sagte Johnson im Parlament. „Ich habe es verstanden, und ich werde es in Ordnung bringen.“Zuvor hatte ein Untersuchungsbericht zum Party-Skandal ein „Führungsversagen“ in der Downing Street konstatiert. Es habe falsche Einschätzungen von „verschiedenen Teilen“ der Regierung hinsichtlich mehrerer gegen geltende Corona-Vorschriften verstoßende Partys am Amtssitz von Johnson gegeben, heißt es in dem Report der Regierungsbeamtin Sue Gray zur sogenannten Partygate-Affäre.Gray untersuchte nach eigenen Angaben insgesamt 16 verschiedene Zusammenkünfte, bei denen es teilweise „exzessiven Alkoholkonsum“ gegeben habe. „Einige der Veranstaltungen hätten von vornherein nicht erlaubt werden dürfen. Bei anderen Veranstaltungen hätte nicht zugelassen werden dürfen, dass sie sich so entwickelten wie sie es taten“, schrieb die Beamtin in ihrem mit Spannung erwarteten Bericht.Johnson steht wegen der „Partygate“-Affäre massiv unter Druck. Mehrere Abgeordnete seiner konservativen Tory-Partei sowie die Opposition haben bereits öffentlich seinen Rücktritt gefordert.

apa