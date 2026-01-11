Die US-Armee und verbündete Streitkräfte hatten nach US-Angaben am Samstag „großangelegte“ Angriffe auf den IS in Syrien geflogen. Das für den Nahen Osten zuständige US-Armeekommando CENTCOM bezeichnete das Vorgehen als „direkte Reaktion“ auf einen Angriff des IS im Dezember, bei dem in der syrischen Stadt Palmyra drei US-Bürger getötet worden waren.<BR \/><BR \/>Der Angriff sei Teil des Einsatzes „Hawkeye Strike“, teilte CENTCOM am Samstag im Onlinedienst X mit. Die Angriffe fanden demnach im Rahmen der internationalen Militärkoalition gegen den IS statt. Nähere Angaben zu den Orten der Angriffe wurden zunächst nicht gemacht. Auf einem der Erklärung hinzugefügten, undeutlichen Video war die Luftaufnahme mehrerer separater Explosionen zu sehen, die sich offenbar in ländlichen Gegenden ereigneten. In Ergänzung zu der CENTCOM-Erklärung schrieb US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im Onlinedienst X: „Wir werden niemals vergessen und niemals nachgeben.“<BR \/><BR \/>Am 13. Dezember waren die beiden US-Soldaten und ihr Übersetzer, ein Zivilist mit US-Staatsbürgerschaft, bei einem Angriff durch ein mutmaßliches IS-Mitglied in der Oasenstadt Palmyra getötet worden. Daraufhin griff die US-Armee bereits im Dezember gemeinsam mit ihrem Verbündeten Jordanien dutzende Ziele der Jihadistenmiliz in Syrien an. Anfang Jänner gaben zudem Großbritannien und Frankreich gemeinsame Angriffe auf Ziele bekannt, die laut London und Paris als unterirdische Waffenlager des IS dienten.