Im Mittelpunkt des Gottesdienstes am Samstagabend steht das Gedenken an Josef Mayr-Nusser, der am 3. Oktober 1944 aus Gewissensgründen den Eid auf Adolf Hitler verweigerte. Während der Feier wird ein Text von Mayr-Nusser vorgetragen. Anschließend begeben sich die Mitfeiernden gemeinsam zu seinem Grab im Dom, wo das Gedenken mit Gebet und Segen abgeschlossen wird. Nach dem Gottesdienst sind alle zu einem kleinen Umtrunk in der Propstei eingeladen.<BR \/><BR \/>Josef Mayr-Nusser starb am 24. Februar 1945 auf dem Weg in das Konzentrationslager Dachau. Am 18. März 2017 wurde er im Bozner Dom seliggesprochen. Sein kirchlicher Gedenktag wird jährlich am 3. Oktober begangen, dem Jahrestag seiner Eidesverweigerung. Die Plattform „Gedenktag Josef Mayr-Nusser“, in der sich kirchliche und zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengeschlossen haben, organisiert das gemeinsame Gedenken. Sie möchte damit die Erinnerung an Mayr-Nusser wachhalten und zur Auseinandersetzung mit seinem Zeugnis für Gewissensfreiheit und Verantwortung anregen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.bz-bx.net\/de\/gedenktag-jmn.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen: https:\/\/www.bz-bx.net\/de\/gedenktag-jmn.html<\/a>