Jubiläum für Papst Franziskus – 8 Jahre im Amt

Der 84 Jahre alte Pontifex liebt den Kontakt mit den Menschen, doch das unbeschwerte Bad in der Menge ist seit einem Jahr wegen Corona tabu. Auch über Karfreitag und Ostern – mit Weihnachten die höchsten Feierlichkeiten der katholischen Kirche – gelten in Italien strengste Ausgangsbeschränkungen.Mittlerweile ist Franziskus zwar genauso wie sein Vorgänger Benedikt XVI. gegen das Coronavirus geimpft. Doch jubelnde Massen auf dem Petersplatz sind derzeit unvorstellbar.Jorge Mario Bergoglio wurde am 13. März 2013 nach dem spektakulären Rücktritt Benedikts zu dessen Nachfolger gewählt. Der Argentinier hat vor allem das Schicksal der Armen ins Zentrum seines Pontifikats gestellt.Erst vor einigen Tagen hatte Franziskus seine Reise in den Irak beendet – die war wegen des Infektionsrisikos für die Gläubigen durchaus auch kritisch gesehen worden. Der Pontifex selbst bekannte auf dem Rückflug, dass ihn die Reise angestrengt habe: „Ich weiß nicht, ob die weiteren Reisen wahr werden oder nicht, nur muss ich gestehen, dass ich mich auf dieser Reise viel stärker ermüdet habe als bei den anderen. 84 Jahre sind nicht umsonst zu haben.“

dpa