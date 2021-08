Jüngste Bürgermeisterin Afghanistans: Furchtlos warten auf den Tod

Die Taliban „werden Leute wie mich holen und mich töten. Ich sitze hier und warte darauf, dass sie kommen“, sagt die 27-jährige Zarifa Ghafari der „New York Times“.„Es gibt niemanden, der mir oder meiner Familie hilft. Ich sitze nur mit ihnen und meinem Mann zusammen. Ich kann meine Familie nicht verlassen. Und wohin sollte ich auch gehen?“: Der jüngste Bürgermeisterin Afghanistans in der Provinz Maidan Wardak hatte sich immer an vorderster Front für die Rechte der Frauen eingesetzt.Ghafari, die im Sommer 2018 von Präsident Ashraf Ghani zur Bürgermeisterin ernannt wurde, ist eine der wenigen Frauen, die jemals ein Regierungsamt in der sehr konservativen Stadt Maidan Shar bekleidet haben. „Ich bin am Boden zerstört. Ich weiß nicht, auf wen ich mich verlassen kann. Aber ich werde jetzt nicht aufhören, auch wenn sie wieder hinter mir her sind. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod.“

ansa/kn