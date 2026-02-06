Es wird viel diskutiert im Landtag. Viel geredet. Für manche Politiker scheint das hin und wieder wohl ermüdend zu sein. <BR \/><BR \/>So sorgt ein Schnappschuss aus dem Südtiroler Landtag derzeit für Aufregung: Jürgen Wirth Anderlan scheint während einer Sitzung „Powernapping“ zu betreiben. <BR \/><BR \/>Er scheint während einer Landtagssitzung ganz offensichtlich ein Schläfchen zu halten. Während andere über Sachthemen diskutieren und Gesetze aushandeln sieht man JWA in der hintersten Reihe des Landtags, wie er seine Sitzung „anders gestaltet“.