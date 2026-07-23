Ab sofort können Interessierte dort den aktuellen Stand der Umsetzung aller Siegerprojekte aus den ersten 15 Turbo Gemeinden mitverfolgen. Mit der neuen Webseite richtet sich der Blick auf das, was nach der Jugendwahl passiert. Nachhaltige Jugendbeteiligung endet nicht mit der Abstimmung, sondern erst mit der verbindlichen Umsetzung der Siegerprojekte.<BR \/><BR \/>„Gerade für junge Menschen ist Transparenz besonders wichtig. Wer sich engagiert und sich Zeit nimmt, Ideen einzubringen oder an einer Wahl teilzunehmen, möchte auch sehen, was anschließend passiert. Deshalb machen wir die Umsetzung der Projekte für alle nachvollziehbar und sichtbar“, erklärt Florian Pallua, Koordinator der Fachstelle Jugend des Forum Prävention.<h3>\r\nTurbo-Team mit bisherigem Verlauf zufrieden<\/h3>Jakob Gebert ergänzt: „Wir sind im Austausch, sei es mit den Verantwortlichen in den Gemeinden sei es mit den Personen, die die Siegerideen eingereicht haben. Der Jugendhaushalt gewinnt nur dann an Glaubwürdigkeit, wenn auf die Wahlentscheidungen der Jugendlichen auch konkrete Taten folgen. Mit der neuen Webseite kann jede und jeder den Fortschritt der einzelnen Projekte jederzeit mitverfolgen. Im Sommer werden wir zudem auf unseren Social Media Kanälen über den Stand der Umsetzung berichten.“<BR \/><BR \/>Insgesamt zeigt sich das Turbo Team mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. In den ersten Gemeinden konnten einzelne Projekte bereits umgesetzt werden. So haben Veranstaltungen bereits stattgefunden und einige Bauvorhaben befinden sich auf einem guten Weg. Gleichzeitig ergeben sich in einigen Gemeinden Herausforderungen, etwa weil die Kosten höher ausfallen als ursprünglich geplant oder geeignete Flächen gefunden werden müssen.<h3>\r\n„Wollen keine Eintagsfliege sein“<\/h3>Besonders erfreulich ist, dass der Jugendhaushalt in einigen Gemeinden weit mehr ausgelöst hat als die Umsetzung der Siegerprojekte. So hat Turbo in Olang zusätzliche Initiativen für Orte für junge Menschen angestoßen. In Schluderns bringt eine junge Gruppe die das Turbo-Festival, frischen Wind und Aufschwung in das Dorf.<BR \/><BR \/>Parallel zur Umsetzung arbeitet das Team Turbo an der Weiterentwicklung des Jugendhaushalts. Die Erfahrungen aus der ersten Durchführung wurden gemeinsam mit den beteiligten Gemeinden gesammelt und fließen nun in ein Handbuch mit Standards und Empfehlungen für zukünftige Durchgänge ein, damit aus den Fehlern die nachhaltigsten Verbesserungen des Instruments entstehen können.<BR \/><BR \/>„Turbo soll keine Eintagsfliege bleiben. Das Sammeln von Ideen und die anschließende Wahl der Siegerprojekte sind ein Teil. Unser langfristiges Ziel ist es, dass dadurch Gemeinden junge Menschen dauerhaft in Entscheidungen einbinden, ihre Interessen ernst nehmen und Jugendbeteiligung zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Gemeindepolitik machen. Wir möchten eine Kultur fördern, in der das Potenzial junger Menschen geschätzt und genutzt wird. Junge Menschen müssen sich wirksam fühlen, damit sie sich aktiv einbringen.“, sind sich die Organisatorinnen und Organisatoren einig.<BR \/><BR \/>Der Aufruf zur Teilnahme am Jugendhaushalt Turbo 2027 startet Mitte Juli. Interessierte Gemeinden können sich anschließend wieder für eine Teilnahme bewerben.