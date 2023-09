Jugendkriminalität: Haft auch für Minderjährige

Schulschwänzer: Gefängnis für Eltern

Kommissar für die Wiederherstellung der Ordnung in Caivano

Nach dem Erlass wird es für Minderjährige nun leichter sein, im Gefängnis zu landen. Die Regierung verzichtete jedoch auf eine Herabsetzung des Alters für die Zurechnungsfähigkeit.„Die Verwarnung durch den Quästor wird auch auf Minderjährige zwischen 12 und 14 Jahren ausgedehnt, wenn es sich um Straftaten handelt, die mit einer Strafe von mindestens 5 Jahren geahndet werden“, erklärte Innenminister Matteo Piantedosi.Vorgesehen sind härtere Strafen – im Extremfall auch Gefängnisstrafen – für Eltern von Minderjährigen im schulpflichtigen Alter, die beim Schulschwänzen erwischt werden. Vorgesehen sind eine Erhöhung des Strafmaßes, wenn Minderjährige beim Drogenhandel in flagranti verhaftet werden.Jugendliche im Alter von über 18 Jahren können künftig in besonderen Fällen von Jugendgefängnissen in normale Strafanstalten versetzt werden. Dies soll für den Fall gelten, dass junge Erwachsene die Ordnung in Jugendgefängnissen stören und Gewalt anwenden. Die Verlegung erfolgt nicht automatisch, „sondern nur mit Genehmigung des Aufsichtsrichters“, sagte der Innenminister.„Junge Straftäter müssen zwar für ihre Verbrechen bezahlen, sie müssen aber auch immer die Möglichkeit haben, sich durch Umerziehung zu rehabilitieren“, sagte Justizminister Carlo Nordio.Ein hochrangiger Polizeibeamter ist inzwischen vom Kabinett zum Kommissar für die Wiederherstellung der Ordnung in Caivano ernannt worden. Caivano ist eine von Camorra, Jugendkriminalität und Drogen geplagte Stadt in der Nähe von Neapel, in der letzten Monat 2 Cousinen im Alter von 10 und 12 Jahren von einer Jugendbande vergewaltigt wurden.Fabio Ciciliano, der aus den Reihen der Staatspolizei kommt, wird die 30 Millionen Euro verwalten, die die Regierung für einen Interventionsplan bereitstellt mit dem Ziel, die Kriminalität und den Verfall in der kampanischen Gemeinde zu bekämpfen.