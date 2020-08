Julia Unterberger: „Eine Stimme für die Frauen!“

Unterberger betonte, dass die Region Apulien selbst die Verantwortung dafür trage, das Gesetz zur Förderung der Vertretung der Frauen in den Regionalräten nicht umgesetzt zu haben, sodass der Staat seine Hoheitsbefugnisse ausüben musste. Sie bedauere als überzeugte Föderalistin eine staatliche Intervention zur doppelten Vorzugsstimme wie jene in Apulien.Im Kampf um eine substanzielle Gleichstellung in Italien sei gerade das Ungleichgewicht in der politischen Vertretung besonders gravierend. Daher seien, wie im Artikel Nr. 51 der Verfassung festgeschrieben, ausgleichende und korrigierende Maßnahmen erforderlich, um allen Bürgern und Bürgerinnen beider Geschlechter den gleichen Zugang zu gewählten Ämtern zu garantieren. Die Republik sei angehalten die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen aktiv zu fördern.Gemäß dem Wahlgesetz aus dem Jahr 2016 über das Gleichgewicht in der Geschlechtervertretung in den Regionalräten müssten die Regionen mindestens 2 Vorzugsstimmen vorsehen, von denen eine einem Kandidaten des jeweils anderen Geschlechts vorbehalten ist. Eben diese Norm habe Apulien seit 4 Jahren nicht umgesetzt. Aber es gibt auch noch andere Regionen mit Normalstatut, die dies noch nicht getan hätten.Auch in der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol sei es, trotz des Drängens der Frauen, noch nicht möglich gewesen, die Verpflichtung zur Geschlechteralternanz bei der Vergabe von Vorzugsstimmen einzuführen.

stol