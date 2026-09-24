„In den vergangenen Wochen haben sich für die anstehende Wahl der Jungen Generation neue Vorstellungen und persönliche Konstellationen entwickelt, die ich selbstverständlich zur Kenntnis nehme und im Sinne der Gemeinschaft und Demokratie respektiere“, schreibt Künig in einem persönlichen Statement. <BR \/><BR \/>„Wenn sich neue Kandidatinnen und Kandidaten bereit erklären, aktiv mitzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen und die Junge Generation in der Südtiroler Volkspartei weiterzuentwickeln, dann begrüße ich das, denn das unterstreicht unsere bisherigen Erfolge und zeigt auf, dass junge Menschen sehr wohl Interesse haben am aktiven politischen Leben teilzunehmen.“<h3>\r\n„Mit Freude und auch mit Stolz blicke ich an das Erreichte zurück“<\/h3>Nach reiflicher Überlegung habe sie sich deshalb gegen eine erneute Kandidatur bei den anstehenden JG-Wahlen entschieden und unterstütze damit einen Neustart der Jungen Generation mit neuen Gesichtern und neuen Ideen.<BR \/><BR \/>„Mit Freude und auch mit Stolz blicke ich an das Erreichte zurück. Die vergangenen Jahre waren eine unglaublich intensive und für mich persönlich eine sehr lehrreiche und vor allem prägende Zeit. Als JG-Vorsitzende war es mir immer wichtig, die Junge Generation nicht nur zu verwalten, sondern sie aktiv zu gestalten, neue Strukturen zu schaffen und jungen Menschen innerhalb der Partei eine starke Stimme zu geben“, so Künig.<h3>\r\n„Parteiintern haben wir die Interessen der Jungen Generation klar eingebracht“<\/h3>„In dieser Zeit haben wir Vieles auf den Weg gebracht: Wir haben Bezirksstrukturen neu aufgestellt, Themenausschüsse innerhalb der Jungen Generation gegründet und die Überarbeitung der Geschäftsordnung begonnen. Wir haben uns für die Mandatsbeschränkung stark gemacht und den regelmäßigen Austausch mit dem Landeshauptmann und den Regierungsmitgliedern genutzt, um konkrete Anliegen und Themen uns junger Menschen vorzubringen“, so die JG-Vorsitzende.<BR \/><BR \/>Zugleich sei es gelungen, die Junge Generation stärker zu vernetzen – innerhalb der eigenen Partei ebenso wie darüber hinaus. „Wir haben den Austausch mit anderen Jugendorganisationen sowie mit nationalen und internationalen Jugendparteien intensiviert und mehrere Europaprojekte verfolgt“, so Künig.<BR \/><BR \/>„Auch parteiintern haben wir die Interessen der Jungen Generation zu aktuellen politischen Themen immer wieder klar eingebracht. Ein wichtiger Moment waren dabei die vergangenen Gemeinderatswahlen – hier konnten wir ein sehr gutes Ergebnis erzielen und damit ein wichtiges Signal aussenden: Wir jungen Menschen wollen mitreden, teilnehmen, wir wollen uns einbringen und mitgestalten.“<h3>\r\nPersönlicher Rückblick auf die Zeit an der JG-Spitze falle positiv aus<\/h3>„Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die Junge Generation in den vergangenen Jahren wieder aktiver, sichtbarer und präsenter zu machen“, so Künig. <BR \/><BR \/>Auch ihr persönlicher Rückblick auf die Zeit an der JG-Spitze falle positiv aus, betont sie in ihrem Statement. „Ich habe in den vergangenen Jahren unglaublich viel gelernt, durfte viele Menschen kennenlernen, politische Prozesse mitgestalten und erleben, dass mit Engagement tatsächlich etwas bewegen kann. Für all diese Erfahrungen bin ich sehr dankbar. Sie haben meine Freude und meine Leidenschaft für die Politik verstärkt und mich ermutigt auf jeden Fall weiterzumachen – in welcher Form auch immer. Die Junge Generation war ein wichtiger Teil meines politischen Weges, den ich jetzt mit Interesse, Aufgeschlossenheit, Neugierde und mit gewohnter Begeisterung weitergehen werde.“