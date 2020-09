Junge Generation der SVP: „Frischer Wind für Südtirols Gemeinden“

Darüber hinaus stellen sich gleich 5 unter 35-jähirge der Wahl zum Amt des Bürgermeisters (Dominik Oberstaller in Welsberg-Taisten, Peter Gasser in Klausen, Rafael Alber in Prad, Robert Tschöll in St. Leonhard und Sonja Anna Plank in Hafling).„Viele junge Menschen haben sich ein Herz gefasst und wagen den Schritt in die Gemeindepolitik. Ich hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler der Jugend eine Chance geben und sie dementsprechend bei der Wahl unterstützen“, so der JG-Vorsitzende Dominik Oberstaller.Die Online-Kampagne der Jungen Generation steht unter dem Motto „Schenkt der Jugend euer Vertrauen. Wir schenken euch unseren Einsatz“.In den sozialen Netzwerken der JG wurden täglich mehrere junge Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert. „Man erhofft sich dadurch der Jugend eine möglichst große Reichweite zu geben und gibt den vielen Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, trotz Maske ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen“, so Dominik Oberstaller abschließend.

stol