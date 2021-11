Junge Generation der SVP: Nein zu Gewalt an Frauen

Gewalttaten gegenüber Frauen haben auch in Südtirol seit Beginn der Pandemie zugenommen. Immer mehr Frauen sind täglich von unterschiedlichen Formen von Gewalt betroffen - wie viele genau ein solches Schicksal trifft, ist mit Statistiken allein nur bedingt belegbar. Viele Gewaltopfer trauen sich nicht, ihre Täter anzuzeigen oder gar mit ihrer persönlichen Geschichte an die Öffentlichkeit zu treten.„Immer öfter suchen Opfer aber zum Glück Hilfe bei einer der Südtiroler Beratungsstellen. Neben diesen Hilfsangeboten ist es aber eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, also uns aller, Frauen in ihrem Kampf gegen Gewalt zu unterstützen“, so Dominik Oberstaller, Vorsitzender der SVP-Jugend.Landtagsabgeordnete Jasmin Ladurner sagt: „Gewalt kann überall passieren: Zuhause, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit, im Internet. Einfach hinnehmen muss und soll das niemand. Gewalt gegen Frauen hat viele Facetten, keine davon muss ausgehalten werden. Frau kann sich wehren und Hilfe suchen, denn diese Hilfe gibt es.“

