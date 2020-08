Junge Generation SVP: „Wir sind gut aufgestellt“

Im Bezirksjugendausschuss des Eisacktals ist man sich einig. Es gehe nicht darum, dass alles über den Haufen geworfen wird nach dem Motto: Alles neu, alles besser. Es gehe darum, dass auch junge Menschen am Entscheidungstisch sitzen, ihre Interessen vertreten und dass dann generationenübergreifend gute Kompromisse gefunden werden.„Oft wird in der Politik gesagt, junge Menschen sind die Zukunft, zu oft wird dabei aber vergessen, dass diese jungen Menschen schon heute Arbeiter im Dienst für diese Zukunft sind und ganz konkret mitgestalten und mitentscheiden“, so der Bezirksjugendausschuss des Eisacktals.Den kommenden Gemeinderatswahlen blicke die JG-Eisacktal mit Lia Vontavon, Ingrid Kusstatscher, Jonas Dorfmann und Peter Natter deshalb zwar mit der nötigen Ernsthaftigkeit aber auch mit großer Vorfreude entgegen.Schließlich seien auf den Listen (die SVP kandidiert in allen Gemeinden) viele junge Menschen, die sich bereit erklärt haben etwas für die Allgemeinheit und ihre Gemeinden zu leisten, so die JG-Eisacktal.

stol