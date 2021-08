Junge Süd-Tiroler Freiheit: „Jugend nicht vergessen!“

„Geschlossene Diskotheken, Fernunterricht, Zwangstests an Schulen, kein oder wenig Kontakt zu Freunden... Die Jugendlichen mussten und müssen seit Corona einiges einstecken, die schönste Zeit des Lebens wurde für viele junge Menschen zur schlimmsten. Trotz der Erkenntnis, dass Jugendliche nur sehr selten einen schweren Krankheitsverlauf durch eine Corona-Infektion erleben, schränkt man auch ihr Leben und ihre Freiheit massiv ein“, so die Junge Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung.Die Junge Süd-Tiroler Freiheit fordert daher: „Gebt den Jugendlichen endlich ihr normales Leben zurück! Unsere Jugend sind die Erwachsenen von morgen und müssen im besonderen Maße gefördert werden. Die aktuelle Politik ist jedoch genau das Gegenteil, was sich die Jugend erwartet und auch verdient.“

