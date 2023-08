Jungmann will Brixner Bürgermeister werden

Peter Brunner wird am 30. August seinen Rücktritt einreichen. Wie berichtet, muss er als Bürgermeister einer Stadt mit über 20.000 Einwohnern sein Amt abgeben, um für den Landtag kandidieren zu können. Brunner hatte sich im April entschieden, zu kandidieren, da nach einem Gerichtsurteil für ihn rechtlich keine weitere Amtsperiode in Brixen möglich ist.Nachdem Peter Brunner kommende Woche seinen Rücktritt einreichen wird, da er für die Landtagswahlen kandidiert, müssen die Wähler in Brixen Bürgermeister und Gemeinderat neu bestimmen. Die Wahlen werden zwischen 1. Februar und 31. März 2024 stattfinden. Bis dahin wird Vizebürgermeister Ferdinando Stablum mit dem Stadtrat die Amtsgeschäfte führen.Als Bürgermeisterkandidat hat der SVP-Koordinierungsausschuss gestern Andreas Jungmann nominiert. Jungmann wurde am 18. November 1973 in Bruneck geboren. Nach Eröffnung einer Filiale des familieneigenen Einrichtungsunternehmens in Brixen Anfang der 1990er Jahre zog die Pusterer Familie vor über 30 Jahren nach Brixen.Andreas Jungmann führt mit seiner Schwester und seinem Bruder in zweiter Generation den Betrieb. Er war von 2010 bis 2015 Gemeinderat in Brixen und ist seit 2015 bis heute Stadtrat. Er ist im Rathaus für Urbanistik, geförderten und sozialen Wohnbau, Sport/Sportanlagen und Personal verantwortlich. Andreas Jungmann wohnt in St. Andrä, ist verheiratet und hat 2 erwachsene Kinder. Seine Hobbys sind Segeln, Skifahren und der Besuch von sportlichen Großveranstaltungen weltweit.