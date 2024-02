Jungmann: „Wir sind sehr glücklich über stabile Mehrheit“

„Sehr glücklich über Ergebnis“

In Brixen waren am Sonntag 18.276 Frauen und Männer zu den Urnen gerufen, um einen neuen Bürgermeister sowie Gemeinderat zu wählen. Wie berichtet, konnte die SVP dabei die absolute Mehrheit von 54,9 Prozent der Stimmen halten.Der neue Bürgermeister der Bischofsstadt heißt damit Andreas Jungmann: Er bekam 54,3 Prozent der Stimmen und konnte sich so gegen seine 6 Mitstreiter um das Amt als Bürgermeister klar behaupten.STOL hat den frisch gewählten Bürgermeister am Montagvormittag zum Video-Interview getroffen. Darin zieht Jungmann eine erste Bilanz zum Wahlergebnis seiner Partei, verrät, welche Themen er als Bürgermeister als erstes angehen will und mit welchen Parteien er sich eine Koalition in Brixen vorstellen kann.