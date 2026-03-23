Die Abstimmung ist erfolgt, nun läuft die Auszählung der Stimmen: Erste Prognosen aus Exit-Polls deuten auf ein äußerst knappes Ergebnis bei der Justizreform hin. Aktuell liegt die Ablehnung mit etwa 49 bis 53 Prozent leicht in Führung. Ein Mindestquorum ist nicht vorgesehen.<BR \/><BR \/> Die Wahlbeteiligung liegt bei 58,51 Prozent in Italien – noch sind aber nicht alle Sektionen ausgezählt. Damit liegt sie über jener vergleichbarer Volksabstimmungen der vergangenen Jahrzehnte, bei denen sich der Urnengang ebenfalls über zwei Tage erstreckte. <h3>\r\nDeutlich geringere Beteiligung in Südtirol – Das Ja hier vorne<\/h3>Ein ganz anderes Bild zeigt sich hingegen in Südtirol: Dort gingen nur 39 Prozent wählen – zumindest so wie es derzeit ausschaut. <BR \/><BR \/>In der gesamten Region Trentino-Südtirol liegt beim Referendum das Ja mit 50,71 Prozent vor dem Nein mit 49,29 Prozent, nach der Auszählung von etwa einem Viertel der 1019 Wahllokale. <BR \/><BR \/>Im Trentino (93 von 527 Wahllokalen) liegt das Ja bei 51,34 Prozent, während es in Südtirol (211 von 492 Wahllokalen) bei 50,33 Prozent liegt. Es fehlen jedoch noch praktisch alle Wahllokale der beiden Landeshauptstädte Trient und Bozen. <BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>