Kadyrow: Russland wird Kiew einnehmen

„Luhansk und Donezk - wir werden sie zuerst vollständig befreien und dann Kiew und alle anderen Städte einnehmen“, so Kadyrow. Kadyrow, der sich selbst oft als „Fußsoldat“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet hat, sagte, es dürfe keinen Zweifel an Kiew geben. „Ich versichere Ihnen, dass wir keinen einzigen Schritt zurückgehen werden.“Der Kreml bezeichnet sein Vorgehen in der Ukraine als „Sondereinsatz“ zur Entmilitarisierung und „Entnazifizierung“ seines Nachbarn. Am Sonntag verstärkte Russland seine Angriffe in der Ostukraine. Russland setzt bei den Kämpfen pro-russische Separatisten aus der Ostukraine sowie die gefürchteten Truppen des tschetschenischen Machthabers Kadyrow ein.