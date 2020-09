Kaltern: Gertrud Benin Bernard bleibt Bürgermeisterin

Gertrud Benin Bernard erhielt 82,7 der Stimmen und wird die Geschicke der Gemeinde Kaltern auch die nächsten 5 Jahre leiten.6433 Wahlberechtigte konnten am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben, 65,63 Prozent taten dies auch. Sie konnten zwischen 48 Kandidatinnen und Kandidaten aus 4 Listen wählen.13 der 18 Sitze gingen vor 5 Jahren an die SVP, jeweils 2 Sitze an „ [email protected] “ und die Dorfliste Kaltern Caldaro, ein Sitz ging an die Freiheitlichen. Die Liste „Insieme per Caldaro“ ging 2015 leer aus, sie traten in diesem Jahr nicht mehr an.

stol