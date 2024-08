Kamala Harris sichert sich Präsidentschaftskandidatur

„Wir werden es schaffen“

Die Demokraten hatten ihre Kandidatenkür wegen Fristen für den Druck von Wahlzetteln in bestimmten Bundesstaaten vorgezogen und vor den Beginn eines großen Parteitages Mitte August in Chicago gelegt.Am Donnerstag hatte das Votum über eine Online-Plattform der Partei begonnen, bei der die Parteitagsdelegierten aus allen Bundesstaaten ihre Stimmen abgeben konnten. Die Abstimmung läuft noch bis Montagabend (Ortszeit/MESZ Nacht zu Dienstag).Harris sicherte sich aber bereits jetzt die nötige Mehrheit an Stimmen der rund 4000 Delegierten. Sie war bei dem digitalen Votum die einzige Anwärterin - ihre Nominierung galt daher als Formalie.Die 59-Jährige erklärte, sie fühle sich geehrt. „Es wird nicht einfach sein, aber wir werden es schaffen“, betonte sie mit Blick auf den weiteren Wahlkampf und die eigentliche Wahl am 5. November. „Ich weiß, dass wir diesem Kampf gewachsen sind.“Die Parteispitze appellierte an alle Delegierten, die noch nicht abgestimmt hätten, dies in den kommenden Tagen zu tun. Das genaue Ergebnis werde nach dem offiziellen Ende der Abstimmung verkündet.