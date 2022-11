Kampfjets aus China und Russland in Luftverteidigungszone Südkoreas

Zeitweise seien die Flugzeuge, darunter Langstreckenbomber vom Typ Tupolew 95, von Kampjets „ausländischer Staaten“ begleitet worden. Die russischen und chinesischen Flugzeuge hätten sich aber strikt an Völkerrechtsvorgaben gehalten und keine ausländischen Lufträume verletzt.Den Angaben nach drangen in der Früh zunächst wiederholt chinesische H-6-Bomber in die Luftverteidigungszone KADIZ ein, die Südkoreas Luftraum als eine Art Pufferzone ergänzt. Einige Stunden später seien sie dann von russischen Jets begleitet worden, darunter TU-95-Bomber und SU-35-Kampfjets. Die Flugzeuggruppe habe die KADIZ nach 18 Minuten wieder verlassen.Russland erkennt Südkoreas Luftverteidigungszone nicht an. China wiederum hat erklärt, dass die KADIZ kein territorialer Luftraum Südkoreas ist und daher dort für alle Länder Bewegungsfreiheit gelten sollte. China und Russland halten nach eigenen Angaben regelmäßig gemeinsame Übungsmanöver ihrer Kampfflugzeuge ab.