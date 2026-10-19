Die Maßnahme verursacht für die Gemeinde Trient keine Kosten und soll noch vor Allerheiligen von Mitgliedern des Jagdverbands „Associazione Cacciatori Trentini“ in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wildtiere und dem Sanitätsbetrieb Asuit durchgeführt werden.<BR \/><BR \/>Die Tiere sollen mit Netzen eingefangen, anschließend in artgerechten Käfigen untergebracht und von Tierärzten untersucht werden. Säugende Muttertiere und noch nicht entwöhnte Jungtiere werden umgehend freigelassen.<BR \/><BR \/>Nach Erhalt einer gesundheitlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung sollen die Kaninchen in die umzäunten Gärten einiger Seniorenheime sowie auf Grünflächen gebracht werden, die von Einrichtungen des dritten Sektors verwaltet werden.<BR \/><BR \/>Mit der Maßnahme soll der Bestand auf dem Friedhofsgelände eingedämmt werden. Die dortige Kaninchenkolonie umfasst schätzungsweise mehrere Hundert Tiere.