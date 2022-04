Kanzler Nehammer trifft Fugatti

Nehammer bezeichnete die Europaregion Nordtirol-Südtirol-Trentino als „hervorragendes Beispiel für die Koexistenz verschiedener Realitäten und ein exportfähiges Modell, das wir mit großem Interesse betrachten“.Fugatti unterstrich die „hervorragende Zusammenarbeit“ im Rahmen der Euregio. Mit seinem Besuch in Österreich wolle er weitere Schritte unternehmen, um „das Profil der Autonomie und ihre Dimension der grenzüberschreitenden und transnationalen Zusammenarbeit zu stärken“.Beim Treffen mit Stelzer hatte Fugatti einen Gedankenaustausch über verschiedene Themen, unter anderem über das Gesundheitswesen sowie die universitäre Forschung und Entwicklung. Am Montag besuchte Fugatti die ehemaligen Nazi-Konzentrationslager in Gusen und Mauthausen.